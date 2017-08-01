В результате удара коалиции США в Сирии погибли 60 мирных жителей

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Как минимум 60 мирных сирийцев погибли в результате нового авиаудара международной коалиции во главе с США. Как сообщает агентство SANA, налёт произошёл в провинции Дейр-эз-Зор. Пока западная авиация сбрасывает бомбы на жилые районы, сирийские военные распространяют листовки с призывом к примирению.

Над посёлками, которые контролируют боевики, вертолёты сбросили 200 тысяч информационных листов. С их помощью власти сообщают бандформированиям, что они по-прежнему могут воспользоваться законом об амнистии и сложить оружие. Такой метод распространения информации остаётся самым действенным, поскольку бойцам многих группировок запрещено иметь мобильные телефоны.

С каждым днём всё больше исламистов прекращают боевые действия, видя пример городов, где было объявлено перемирие. Благодаря зонам деэскалации, мирные жители могут свободно перемещаться между населёнными пунктами, которые ещё недавно находились по разные стороны фронта.

Между тем, сирийское информационное агентство SANA сообщает, что по меньшей мере 60 мирных жителей погибли в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по нескольким районам в провинции Дейр-эз-Зор.