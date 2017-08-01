ЕС будет защищаться от проводимой под предлогом санкций политики США

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Европейский союз намерен защищаться от политики, которую проводят США под предлогом санкций. По словам главы германского МИД Зигмара Габриэля, санкционное давление необходимо с точки зрения преодоления украинского кризиса, однако все стороны должны быть единодушны. США же проводят политику под девизом "Америка прежде всего".

Европейский союз будет защищаться от проводимой США под предлогом санкций политики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

"Для нас важно преодоление украинского кризиса и сохранение политического давления, источником которого являются санкции. Это произойдет только в том случае, если мы будем действовать единодушно. Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", проводимой под предлогом санкций", - заявил он.

По данным "РИА Новости", Габриэль отметил, что президент США Дональд Трамп еще не принял решения об ужесточении санкционного режима в отношении России. По словам главы МИД ФРГ, предусмотрены консультации с европейской стороной, и он намерен использовать эту возможность, находясь в тесном контакте с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Еще есть время. Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти", - сказал Габриэль.