Роскомнадзор отказался от ведения реестра блогеров

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Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров. По данным ведомства, положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров, признаются утратившими силу. При этом пользователи, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов о сборе, обработке и распространении информации.

Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Федеральным законом от 29 июля 2017 г. №276-ФЗ признаются утратившими силу положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров. Положения, признающие утратившими силу нормы регулирования деятельности блогеров, вступают в силу со дня официального опубликования федерального закона. В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров", - говорится в сообщении.

В частности, утратившими силу признаны статья 10.2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", пункт 2 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в отдельные акты по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".

При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что пользователи Сети, публикующие авторский контент, обязаны "соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации".