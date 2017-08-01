В пруду в Царицыно нашли тело мужчины

Теги: Происшествие москва смерть

В московском районе Царицыно в пруду нашли тело мужчины. На месте происшествия прибыли экстренные службы, вызваны водолазы. Как сообщил городским службам очевидец, обнаруживший тело на дне водоема, мужчина купался в пруду два дня назад.

В Царицыно на дне пруда нашли тело мужчины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В одном из Корнеевских прудов на улице Бехтерева обнаружено тело мужчины", - сказал он.

Об обнаружении тела на дне водоема городским службам сообщил очевидец. По его словам, мужчина купался в пруду два дня назад, а 1 августа он заметил на дне пруда тело. На место происшествия прибыли экстренные службы, вызваны водолазы.