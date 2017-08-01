Собянин утвердил программу реновации жилфонда Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы.

Сергей Собянин во вторник утвердил программу реновации жилфонда Москвы. "В результате в программу включено 5 тысяч 144 дома. Сегодня мы опубликуем список этих домов на портале mos.ru", - приводит слова мэра столицы АГН "Москва".

Закон о реновации жилищного фонда Москвы был подписан президентом Владимиром Путиным в начале июля 2017 года. В соответствии с данным документом, в программу реновации попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период 1957-1968 годы.

Собственники квартир смогут получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию. Предполагается, что предоставление равнозначных жилых помещений будет осуществляться с учетом конструктивных особенностей современных квартир, что приведет к увеличению площади новой квартиры по сравнению с квартирой, расположенной в старом, сносимом доме.

Переселение жителей будет осуществляться в тот же район проживания. Исключениями станут Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа: там квартиры будут давать в пределах того же округа, а не района.