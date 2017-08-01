Песков призвал США не провоцировать рост напряженности на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможных поставках на Украину американских противотанковых ракет. По его словам, страны, претендующие на роль в урегулировании украинского кризиса, должны избегать действий, которые могут спровоцировать рост напряженности.

Страны, претендующие на роль в урегулировании украинского кризиса, не должны предпринимать шаги, которые могут привести к росту напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США намерены поставлять Украине противотанковые ракеты и, возможно, другое летальное оружие.

"Мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в урегулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе", - цитирует Пескова "Интерфакс".