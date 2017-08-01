В центре Москвы появятся 200 новых пешеходных переходов

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В центре Москвы обустроят около 200 новых пешеходных переходов. Также планируется модернизировать 90 переходов возле станций МЦК. Городское пространство обезопасят в рамках программы "Моя улица".

В центре Москвы в текущем году планируется создать около 200 пешеходных переходов в рамках программы благоустройства "Моя улица", сообщает "МИР 24".

На дорогах появится специальная разметка, светофоры и дорожные знаки.

Также планируется благоустройство возле станций Московского центрального кольца. Возле 90 пешеходных переходов появится бело-голубая подсветка, которая позволит водителями хорошо видеть зебру в темное время суток.

"Над зоной пешеходного перехода установят специальные фонари, которые, в отличие от оранжевых дорожных, будут лучше освещать пешеходов благодаря яркому бело-голубому свету", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Программа "Моя улица" по благоустройству Москвы ведется с 2015 года.

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