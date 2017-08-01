МИД контролирует сокращение числа дипломатов США в России

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Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что МИД контролирует процесс сокращения числа американских дипломатов в России. По его словам, США осведомлены об объеме и характере информации, затребованной российской стороной в этой связи.

Министерство иностранных дел России контролирует процесс сокращения числа американских дипломатов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Рябкова.

"Мы отработали механизмы, как это фиксировать и отслеживать. Американцы знают о том объёме и характере информации, которую мы у них в данной связи затребовали", - отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что российская сторона не вникает в вопросы о том, кто именно покинет нашу страну. По словам замминистра, для Москвы главное, чтобы в итоге число дипломатических работников вписалось в потолок в 455 человек.

"Будем это смотреть, когда наступит 1 сентября", - сказал он.