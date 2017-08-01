Похитительница ребенка из роддома в Дедовске признала вину

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Во вторник в Истринском суде Московской области началось рассмотрение громкого дела в отношении женщины, похитившей из больницы Дедовска чужого ребёнка три года назад. На скамье подсудимых 40-летняя Елена Спахова. Женщина уже признала свою вину.

Первое судебное заседание. Обвиняемая Елена Спахова все время прячет лицо, передает "ТВ Центр". От комментариев и она, и муж резко отказались, обвиняя журналистов: ни чем не помогли, когда они пытались отстоять ребёнка.

Эта история вообще наделала много шума. Матвей появился на свет в 2014 году в роддоме подмосковного Дедовска. Биологическая мать от него отказалась. Малыша готовили к усыновлению. И вдруг ребёнок исчез. Его долго искали полиция, волонтеры. И только в январе 2017 стало известно - Матвея похитили. Вот уже два года он вовсе не Матвей, а Егор. Живет под новым именем, в семье. Похитительница Елена Спахова о ребенке мечтала. Когда случился выкидыш, не сказала об этом мужу, продолжала создавать видимость беременности.

И дальше как в кино. Когда лежала в Дедовской больнице, случайно узнала: в палате по соседству - брошенный ребенок. И забрала.

Принесла на работу фальшивое свидетельство о рождении Муж Елены даже и не подозревал, что сын не родной. Когда обман раскрылся, он попытался его официально усыновить. Но органы опеки отказали. Матвею уже нашли новую семью. Следующее судебное заседание состоится 14 августа. Елене Спаховой за похищение малыша может грозить лишение свободы до восьми лет.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".