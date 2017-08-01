Правительство Москвы утвердило программу реновации пятиэтажек

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Во вторник власти Москвы утвердили программу реновации жилищного фонда и объявили точное число домов, которые будут переселены. Их более 5 тысяч. Это порядка 350 тысяч квартир и миллион москвичей. Списки уже появились на портале mos.ru. На заседании президиума столичного правительства мэр города Сергей Собянин заявил, что с 1 августа жители этих домов освобождаются от оплаты взносов за капремонт. Ну а до 1 октября будут определены площадки для будущего строительства.

На заседании президиума столичного правительства Сергей Собянин сообщил точное число пятиэтажек в списке реновации - в него попали 5144 дома и более 350 тысяч квартир. Во вторник этот перечень появился на официальном сайте столичной мэрии – mos.ru. С 1 августа жители этих домов освобождены от платы за капитальный ремонт, передает "ТВ Центр".

"До первого октября необходимо определить стартовые площадки по тем кварталам, в которых мы начнем строительство. Параллельно будет развернута работа по составлению градостроительной документации по комплексной реновации кварталов. Вся программа рассчитана до 2032 года. Но мы, конечно, не будем растягивать удовольствие. Будем делать все возможное, чтобы реализовать ее в кратчайшие сроки. При этом не должно страдать качество. При этом должен быть выстроен активный диалог с гражданами по вопросам градостроительной документации и вопросам, связанным с переселением в новое жилье", - отметил Собянин.

Диалог с москвичами столичные власти ведут с момента подготовки программы реновации. Большинство домов попали в список как раз по итогам народного голосования. Оно проходило в центрах госуслуг "Мои документы" и на портале "Активный гражданин".

Больше всего пятиэтажек под снос оказалось в Восточном округе Москвы - 1055 домов, меньше всего в Зеленограде - всего 34 дома. А неофициальной столицей реновации станут Кузьминки. Здесь снесут 284 пятиэтажки - это практически все старое жилье в районе. В центре Москвы - на Арбате, в Хамовниках и Замоскворечье - по просьбам жителей в список включено по одной пятиэтажке. Теперь городским властям предстоит выбрать первые стартовые площадки и запустить волну строительства новых домов. Уже через два-три года первые переселенцы начнут переезжать в готовые квартиры. Особый акцент власти делают на качестве и комфорте будущих жилых кварталов.

"Мэром поставлена задача сделать очень комфортную городскую среду, поэтому мы повышенные стандарты благоустройства берем. У нас много новых технических решений, будут дополнительные проезды между комплексами домов, которые днем будут работать как проезды, а вечером как дополнительное парковочное пространство. Мы ставим задачу делать хорошей гранитной плиткой отделку, делать хорошее освещение, делать стандарты безопасности - устанавливать камеры как на входе в дома, так и на местах прохода и скопления жителей", - отметил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

До 1 января 2018 года будут разработаны городские законы и постановления для программы реновации. До 1 августа 2019 года власти совместно с жителями определят сроки, объёмы, этапность программы, проекты и планировки новых кварталов и квартир.

Юлия Степина, Дина Самохина, Николай Жуков, "ТВ Центр", Москва.