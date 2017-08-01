Водный патруль просит судоводителей соблюдать скоростной режим

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У столичных инспекторов по маломерным судам сейчас горячая пора. Они патрулируют водоемы, где в разгар лета очень много отдыхающих. Каждый день столичные пляжи в среднем посещают 8 тысяч человек. В жаркую погоду - до 25 тысяч. И среди них немало нарушителей правил безопасности.

Предупредить нарушения и обеспечить безопасность на воде - главные задачи инспекторов по маломерным судам, передает "ТВ Центр". Пока другие отдыхают, они следят за обстановкой. Вода ошибок не прощает.

Судоводители очень часто забывают о скоростном режиме на воде и создают опасное волнение. В Химкинском водохранилище, где постоянно ходят баржи и речные суда, можно идти на судне со скоростью 10 километров в час. И только после моста, за МКАДом, можно добавить еще 5 километров.

Лихачей патруль видит сразу же. Как только нос у судна начинает подниматься вверх, значит, на спидометре уже двадцать километров в час.

А еще очень часто судовладельцы забывают об особенностях движения по Химкинскому водохранилищу. Выходят на судовой ход и двигаются вдоль пассажирских и грузовых причалов. В то время когда они должны идти вдоль западного берега. Такое незнание обходится нарушителям лишением права управления судном на шесть месяцев.

Екатерина Гоголева, Арсений Калашников, Илья Хуртин, "ТВ Центр".