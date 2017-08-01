Во "Внуково" задержаны наркоглотатели с 2,5 кг кокаина в желудке

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Во "Внуковое" задержаны двое мужчин, пытавшихся провезти в желудках около 2,5 килограмма кокаина. Они прилетели в столичную воздушную гавань из Стамбула.

Сотрудники Внуковской таможни задержали двоих мужчин, которые попытались провезти в своих желудках около 2,5 кг кокаина. 28-летний петербуржец со своим подельником прибыли в столичную воздушную гавань из Стамбула 27 июля, сообщает "ТВ Центр".

Сообщается, что запрещенные вещества были выявлены, и злоумышленников задержали в ходе осмотра с применением специального оборудования, сообщает пресс-секретарь Внуковской таможни Кристина Лустина.

"Указанные лица были доставлены в городскую клиническую больницу № 17 г. Москвы для производства освидетельствования", — отметила она.

В медучреждении установили, что в животе задержанные пытались провезти презервативы, внутри которых и находилось вещество.

Против задержанных было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в крупном размере".