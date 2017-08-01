В подъезде жилого дома обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер
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В подъезде дома на Керамическом переулке на севере Москвы обнаружили труп мужчины, завернутый в ковер. Установлено, что накануне он распивал алкоголь со своим знакомым. Последнего доставили в следственный отдел, погибшего – на судмедэкспертизу.
Следователи начали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома на севере Москвы трупа, завернутого в ковер, сообщает РИА Новости.
Тело обнаружили жильцы дома на Керамическом проезде. Следователи установили, что погибший распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. Его доставили в отдел для проверочных мероприятий.
Сотрудники правоохранительных органов опрашивают соседей и ищут очевидцев произошедшего. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
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