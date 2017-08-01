В подъезде жилого дома обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер

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В подъезде дома на Керамическом переулке на севере Москвы обнаружили труп мужчины, завернутый в ковер. Установлено, что накануне он распивал алкоголь со своим знакомым. Последнего доставили в следственный отдел, погибшего – на судмедэкспертизу.