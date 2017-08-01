Вблизи "Домодедово" из-за ДТП затруднено движение

Теги: аэропорт домодедово движение Происшествие москва

В районе аэропорта "Домодедово" из-за ДТП затруднено движение автотранспорта. Как сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД, на 46-м километре Каширского шоссе грузовой автомобиль наехал на женщину, после чего перевернулся и столкнулся с легковой машиной.