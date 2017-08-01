Вблизи "Домодедово" из-за ДТП затруднено движение
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В районе аэропорта "Домодедово" из-за ДТП затруднено движение автотранспорта. Как сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД, на 46-м километре Каширского шоссе грузовой автомобиль наехал на женщину, после чего перевернулся и столкнулся с легковой машиной.
Движение автотранспорта в районе аэропорта "Домодедово" затруднено из-за ДТП. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области.
"Сегодня около 12:05 на 46-м километре Каширского шоссе водитель грузовика наехал на женщину, в результате чего грузовик перевернулся и столкнулся с автомобилем Audi. В аварии пострадал ребенок - пассажир Audi", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины аварии устанавливаются.