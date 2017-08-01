Переселение по программе реновации может начаться в конце 2017 года

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Переселение жильцов пятиэтажек в рамках программы реновации может начаться уже в конце текущего года. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, "очень хотят переехать" жители районов Бескудниково и Кузьминки.

Переселение первых жильцов по программе реновации может начаться уже в конце текущего года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"К концу этого года могут (быть) первые переселения жителей пятиэтажек. Очень хотят переехать жители районов Бескудниково и Кузьминки", - сказал он.

По его словам, с учетом реновации будут пересмотрены все госпрограммы в столице. При этом конкретных программ Хуснуллин не назвал.

"Все госпрограммы буду пересмотрены с учетом программы реновации. К примеру, поручил мэр построить поликлинику, будет учитываться, нужно ли ее строительство сейчас в рамках программы", - пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. По его словам, в программу было включено 5 тысяч 144 дома. Список этих домов будет опубликован на портале мэрии.