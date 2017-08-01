Россияне смогут платить за общедомовые нужды по счетчикам

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Президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке оплаты общедомовых коммунальных услуг. Теперь россияне смогут сами выбирать, платить им по показаниям счетчика или же по установленному нормативу.

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Теперь, согласно документу, собственники сами могут выбирать способ расчета оплаты общедомовых нужд – по показаниям счетчика или же по установленному нормативу.

Госдума приняла закон 19 июля. Совфед одобрил его 25 июля.

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения было включено взимание денег за холодную и горячую воду, отведение сточных вод и электроэнергию, потребляемые при содержании общедомового имущества. До этого оно входило в плату за коммунальные услуги. При этом расходы на общедомовые нужды определялись по нормативам, которые были согласованы региональными властями.

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