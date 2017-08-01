В здании Мособлсуда произошла перестрелка

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В здании Московского областного суда произошла перестрелка. Сообщается о раненых. Из здания эвакуированы все сотрудники и посетители. Все заседания суда в настоящее время отложены. Очевидцы сообщили, что слышали не менее 20 выстрелов.