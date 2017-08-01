В здании Мособлсуда произошла перестрелка
Теги: суд стрельба пострадавшие Происшествие подмосковье
В здании Московского областного суда произошла перестрелка. Сообщается о раненых. Из здания эвакуированы все сотрудники и посетители. Все заседания суда в настоящее время отложены. Очевидцы сообщили, что слышали не менее 20 выстрелов.
В здании Московского областного суда произошла перестрелка. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Софью Рубасскую.
"В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненную женщину-пристава", - сказала она.
По ее словам, были слышны не менее 20 выстрелов. Пресс-секретарь суда Наталья Осипова сообщила, что из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Все заседания отложены. Причин происшествия она не уточнила.
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