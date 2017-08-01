СМИ: открывшие стрельбу в Мособлсуде нейтрализованы

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В результате стрельбы в Московском областном суде ранения получили пристав и сотрудник конвоя. Об этом рассказала адвокат Софья Рубасская, находившаяся в здании суда во время происшествия. По предварительным данным, нейтрализованы пять бандитов, открывших огонь по конвоирам.

Срочные новости приходят из Московского областного суда. Из здания эвакуировали людей, передает "ТВ Центр". По некоторым данным, на заседании по рассмотрению дела в отношении предполагаемых участников так называемой "банды ГТА", совершивших серию убийств автовладельцев в Подмосковье, началась стрельба.

Ранены сотрудники, в том числе женщина-пристав и конвоир. Прозвучало как минимум 20 выстрелов. Все заседания сейчас отложены на неопределенный срок. Как в здание суда смогли пронести оружие, а также другие подробности ЧП сейчас выясняются. По предварительным данным, нейтрализованы пять преступников. Перед этим они напали с огнестрельным оружием на конвойных.