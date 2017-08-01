Ученые: губки для мытья посуды опасны для здоровья

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Германские ученые выявили опасные для здоровья бактерии в губках для мытья посуды. По словам исследователей, в них обитают более 50 миллиардов микробов, которые могут привести к кишечным расстройствам, менингиту и пневмонии.

Ученые из Германии пришли к выводу, что губки для мытья посуды опасны для здоровья из-за обитающих в них вредоносных бактерий. Об этом сообщает "Русская планета".

"В одном кубическом сантиметре привычной для любой хозяйки кухонной губки могут обитать более 50 миллиардов микробов. Среди них есть особо живучие экземпляры, которые могут вынести даже кипячение и воздействие микроволн", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, использование губок может привести к кишечным расстройствам, менингиту и пневмонии. В первую очередь риску к подобным заболеваниям подвержены люди с пониженным иммунитетом.

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