Во Франции погибла семейная пара из России

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52-летний мужчина и 54-летняя женщина – семейная пара из России – найдены мертвыми во французском городе Дуэ. Их тела пролежали в доме около десяти дней. По предварительным данным, погибший мужчина совершил самоубийство.

В городе Дуэ на севере Франции обнаружили тела мужчины и женщины – семейной четы из России. Они пролежали в своем доме около десяти дней, пока их близкие не забили тревогу и не обратились в полицию, пишет Газета.Ru.

31 июля сотрудники экстренных служб сначала попытались дозвониться до хозяев, но потом им пришлось проникнуть в дом через окно. В жилище они обнаружили два тела. Мужчине было 52 года, его жене - 54.

По предварительным данным, погибший мужчина совершил самоубийство. Причина смерти его жены сейчас устанавливается. Никаких следов борьбы полицейскими не было обнаружено. Тела супругов доставлены в институт судебно-медицинской экспертизы в Лилле, где будет произведено вскрытие.

Как заявили агентству РИА Новости в посольстве России во Франции, пока информация о гибели россиян в Дуэ в дипмиссию не поступала.

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