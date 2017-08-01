В Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу "банды ГТА"

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В ходе перестрелки в Московском областном суде убиты трое фигурантов дела "банды ГТА". Еще двое были обезоружены и задержаны. Они получили тяжелые ранения. По данным источника в правоохранительных органах, пятеро подсудимых обезоружили конвой и открыли стрельбу. Они намеревались захватить заложников.

В ходе перестрелки в здании Московского областного суда были убиты трое фигурантов дела "банды ГТА". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Из пяти стрелявших ликвидированы трое, двое были обезоружены и задержаны", - сказал он.

Как сообщил источник, подсудимые по делу "банды ГТА" обезоружили конвой и открыли стрельбу. Они пытались взять заложников.

Пострадавшие в результате инцидента госпитализированы. По словам источника агентства "РИА Новости" в медучреждении, в больницу доставлен судебный пристав. Его состояние оценивается как средней тяжести. Медики также готовятся принять еще одного пострадавшего – женщину-пристава. Задержанные подсудимые получили тяжелые ранения.