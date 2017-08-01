Открывшие стрельбу в здании Мособлсуда намеревались взять заложников

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Во вторник в здании Московского областного суда подсудимые по делу "банды ГТА" обезоружили конвой и открыли стрельбу. Пострадали два человека – пристав и сотрудник конвоя. Нейтрализованы, по разным данным, трое или четверо нападавших, еще двое ранены. Сообщается, что они хотели взять заложников.