Открывшие стрельбу в здании Мособлсуда намеревались взять заложников
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Во вторник в здании Московского областного суда подсудимые по делу "банды ГТА" обезоружили конвой и открыли стрельбу. Пострадали два человека – пристав и сотрудник конвоя. Нейтрализованы, по разным данным, трое или четверо нападавших, еще двое ранены. Сообщается, что они хотели взять заложников.
В Московском областном суде произошла перестрелка, ранены сотрудники, в том числе женщина-пристав и конвоир. Прозвучало как минимум 20 выстрелов.
Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, трое участников нападения на приставов в Мособлсуде убиты, еще двое – задержаны. По его данным, все нападавшие являются фигурантами громкого уголовного дела "банды ГТА". Между тем РИА Новости сообщает о четырех жертвах среди нападавших.
По данным источника в правоохранительных органах, подсудимые попытались взять заложников.