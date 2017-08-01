Голливуд обвинили в дискриминации женщин и представителей ЛГБТ

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В Голливуде по-прежнему игнорирует в кадре и за кадром женщин, геев, этнические меньшинства и людей с ограниченными возможностями. К такому выводу пришли ученые, проанализировав 900 популярных фильмов за последние 10 лет. Только в 1% из них герои с репликами были геями, а 29% — не белыми.

Голливуд продолжает игнорировать в кадре и за кадром женщин, представителей ЛГБТ-сообщества и этнических меньшинств, а также людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Газета.ru.

На дискриминацию указывает новое исследование. Авторы проанализировали 900 популярных фильмов за последние 10 лет. Например, в 2016 году в первой сотне фильмов лишь 31,4% героев с репликами являлись женщинами, а 29,1% были не белыми. Только у 2,7% персонажей присутствовали какие-либо ограниченные возможности. Всего 1,1% героев с репликами были геями, лесбиянками или бисексуальными.

"Белые, гетеросексуальные, физически крепкие мужчины" остаются нормой на киноэкране, подытожили авторы доклада.