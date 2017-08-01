Почти 500 человек предстали перед судом по делу о захвате авиабазы в Турции

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В Анкаре начался масштабный судебный процесс над путчистами, которые захватили турецкую авиабазу "Акынджи" во время попытки государственного переворота 2016 года. Всего перед судом предстанут 486 человек. Главным обвиняемым является проповедник Фетхуллах Гюлен.

В Турции начался суд над 486 обвиняемыми по делу о захвате авиабазы "Акынджи" во время попытки государственного переворота 2016 года, передает РИА Новости.

Летом 2016 года с авиабазы поднимались истребители и вертолеты, которые нанесли удары по турецкому парламенту и другим важным стратегическим объектам.

Главным обвиняемым является оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, прокуратура требует для него пожизненное заключение. Сейчас Гюлен проживает в США. Кроме того, 461 обвиняемый находится под арестом, 18 под подпиской о невыезде, еще семеро находятся в розыске.

В ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Утром, 17 июля, власти заявили, что мятеж подавлен. Началась чистка в вооруженных силах страны.

В организации попытки переворота власти Турции обвинили проповедника Фетхуллаха Гюлена. Турция настаивает на экстрадиции Гюлена, однако проповедник заверяет, что никак не связан с попыткой переворота. В свою очередь, Вашингтон требует от Анкары доказательств причастности Гюлена к организации путча.

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