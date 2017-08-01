В МВД сообщили подробности о перестрелке в Мособлсуде

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Подсудимые по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте Мособлсуда. Они попытались скрыться после аварийного открытия лифта. Трое были ликвидированы, двое ранены. Огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, двое полицейских получили травмы.

Подсудимые по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте в здании Московского областного суда. Об этом TVC.ru сообщила начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяна Петрова.

"По предварительной информации при осуществлении перевозки в лифте они совершили нападение на сотрудников полиции и попытались завладеть их табельным оружием. При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены", - сказала она.

По ее словам, огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, двое полицейских были травмированы.

Инцидент, по словам Татьяны Петровой, произошел около 14:00 в здании Мособлсуда во время конвоирования пятерых арестованных за бандитизм.