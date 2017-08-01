СКР возбудил дело по факту перестрелки в Мособлсуде

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Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в здании Московского областного суда. На месте работают подмосковные следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки в здании Московского областного суда. Об этом TVC.ru сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Примерно в 13 часов 50 минут двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых, находящихся в наручниках. Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление – сотрудников Росгвардии", - сказала Петренко.

По ее словам, затем на третьем этаже в здании суда завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, а двое подсудимых госпитализированы с тяжелыми телесными повреждениями. При этом конвоиры также получили различные травмы. Один из них был госпитализирован.

Петренко отметила, что в настоящее время на месте работают подмосковные следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение либо вымогательство оружия" и "Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи".

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