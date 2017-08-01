Песков опроверг недопуск американских дипломатов на дачу в Серебряном Бору
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Утверждения американских дипломатов о том, что их досрочно ограничили в праве въезда на дачу в Серебряном Бору, не соответствуют действительности. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у американцев возникли проблемы с действующим на территории Бора запретом на въезд крупногабаритного транспорта.
Американских дипломатов досрочно не ограничивали в праве въезда на дачу в московском Серебряном Бору. Проблемы возникли с действующим на территории Бора запретом на въезд крупногабаритного транспорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Возьмите грузовик, какую-нибудь "газель" и попробуйте въехать в Серебряный Бор, вас туда не пустят. Поэтому это не имеет никакого отношения к этой истории", - пояснил он "Интерфаксу".
Накануне дипломаты США пожаловались на недоступность дачи в Серебряном Бору. Как заявили в посольстве США в Москве, американцы якобы не смогли получить доступ к даче 30 и 31 июля, хотя, согласно ответным российским санкциям, доступ к даче приостанавливается с 1 августа.
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