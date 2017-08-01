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Мособлсуд возобновил работу в полном объеме после перестрелки в здании. Пресс-секретарь суда Наталья Осипова отметила, что в результате происшествия никто из их сотрудников не пострадал.

Московский областной суд возобновил работу в полном объеме после перестрелки в здании. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Наталью Осипову.

"Суд возобновил свою работу в полном объеме. Никто из сотрудников суда не пострадал", - сказала Осипова.

Ранее отмечалось, что из-за перестрелки из здания Мособлсуда эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Кроме того, были отложены все заседания.

В МВД России впоследствии сообщили, что около 14:00 пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте здания Мособлсуда. В результате перестрелки трое арестованных были ликвидированы и двое ранены. Также во время стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое полицейских были травмированы. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

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