Собянин: на улице Дмитрия Ульянова будет создан новый парк

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на улице Дмитрия Ульянова появится новый парк. Работы будут завершены к Дню города.

Новый городской парк появится на улице Дмитрия Ульянова. Об этом рассказал Сергей Собянин, инспектируя ход работ по благоустройству городского парка "Академический", пишет агентство "Москва".

"В Москве реализуется программа народных парков. Помимо того, что реконструируются действующие парки, что действительно требует заботы, но и на огромных территориях создаются новые, качественные пространства. Пожалуй, еще более важная история, когда в жилых массивах находится заброшенные территории, коммунальные зоны и территории, на самом деле запущенные, некомфортные и даже небезопасные для жителей. Такая территория здесь, в Академическом районе. Тут вообще нет ни одного парка. Хотя находится, казалось бы, в серединной части Москвы, старинная, старая территория застройки. И по инициативе жителей этого района все-таки решили создать на территории этой промышленной коммунальной зоны высококачественный парк, согласовали проект и начали его реализовывать", - сказал Собянин.

Площадь парка составит более 16 гектаров. В настоящее время готовность объекта составляет 30%. Завершить работы планируется в сентябре. Здесь появятся прогулочные зоны, футбольное поле с трибуной, баскетбольная площадка, беговая дорожка, тренажеры и площадки для детей.

Осенью в парке высадят более 330 деревьев и порядка 5 тысяч кустарников.