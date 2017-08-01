Пять человек госпитализированы после стрельбы в Мособлсуде

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После перестрелки в здании Московского областного суда в больницы доставлены пять человек. Как рассказали в Минздраве Подмосковья, трое находятся в тяжелом состоянии, у двоих - огнестрельные ранения.

Пять человек госпитализированы после перестрелки, которая произошла во вторник в Московском областном суде во время конвоирования обвиняемых по делу банды ГТА. Как сообщили в областном Минздраве, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще у двоих - огнестрельные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести, пишет ТАСС.

Ранее в МВД Московской области рассказали, что в результате стрельбы сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских получили телесные повреждения.

Стрельба произошла около 14:00. По предварительным данным, во время конвоирования обвиняемых по делу "банды ГТА", они совершили нападение в лифте на сотрудников полиции и попытались завладеть их табельным оружием. После открытия дверей арестованные попытались скрыться, трое были ликвидированы, еще двое ранены.

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