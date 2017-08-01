Минздрав пообещал решить проблему с нехваткой врачей за два года

Теги: Общество путин здравоохранение минздрав медицина

Минздрав рассчитывает в течение двух лет ликвидировать недостаток медицинских кадров в стране. Об этом президенту Владимиру Путину доложила министр здравоохранения Вероника Скворцова во время рабочей встречи. Она отметила, что важнейшим направлением работы министерства остается кадровое обеспечение отрасли.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова намерена ликвидировать недостаток медицинских кадров в стране в течение двух лет. Об этом она доложила президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

В разговоре с ним она отметила, что важнейшим направлением работы Минздрава остается кадровое обеспечение отрасли. По данным Скворцовой, в первичном звене не хватает более десяти тысяч участковых терапевтов и педиатров, а также около 24 тысяч врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям.

Несмотря на это, есть и положительная динамика. Так, за последние три года на 37 тысяч увеличилось число врачей в первичном звене (это 14%), причем на четверть увеличилось число врачей, работающих на селе, благодаря программе "Земский доктор", отметила Скворцова. По всем дефицитным специальностям - офтальмологи, ЛОРы, кардиологи и неврологи - идет существенное повышение: от 10 до 25%.

Скворцова также рассказала президенту о том, что были приняты серьезные системные меры для того, чтобы сбалансировать всю систему. По ее словам, в этом году впервые молодые терапевты и педиатры "идут сразу в практику после серьезного трехэтапного экзамена аккредитации".

Читайте также:

Нарколог предложила москвичам ярче одеваться и нюхать воздух после дождей

Минздрав передумал продлевать рабочий день курильщикам

Минздрав прокомментировал идею запретить продажу алкоголя по выходным