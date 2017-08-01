В Москве возле гостиницы "Украина" нашли тело мужчины

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Мужчина обнаружен мертвым возле гостиницы на Кутузовском проспекте. Предположительно, он умер от сердечного приступа. Об этом заявили в МВД. Информация о стрельбе возле гостиницы "Украина" не подтвердилась.

Возле гостиницы на Кутузовском проспекте обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. По предварительной версии, он умер от сердечного приступа.

Ранее источник агентства сообщил о том, что возле столичной гостиницы "Украина" произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Эта информация не подтвердилась.

Ранее во вторник перестрелка произошла в здании Московского областного суда.

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