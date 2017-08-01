На Дальнем Востоке приостановлено движение поездов

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Движение поездов на участке от Забайкалья до Хабаровска приостановлено из-за сбоя в электросетях. В настоящее время выясняются причины отключения электричества. РЖД предупреждает пассажиров о задержках поездов в связи с этим происшествием.

На железнодорожном участке от Забайкалья до Хабаровска приостановлено движение поездов из-за сбоя в электросетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

"В 14:10 по московскому времени на участке Могоча Забайкальской железной дороги - Хабаровск Дальневосточной железной дороги произошло отключение внешнего энергоснабжения тяговых подстанций. Движение на участке приостановлено", - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины отключения электричества. РЖД предупреждает пассажиров о задержках поездов в связи с этим происшествием.

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