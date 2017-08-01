Суд арестовал имущество убитого экс-депутата Вороненкова

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Басманный суд Москвы арестовал имущество, в том числе драгоценности и часы, принадлежащие убитому на Украине бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову. Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

Басманный суд Москвы арестовал имущество убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов, пишет ТАСС.

По его словам, арест наложен на гараж, машиноместо и большое количество драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки его супруги Марии Максаковой.

"Мы только сегодня об этом узнали и обжалуем это решение в ближайшее время, подав соответствующее ходатайство, поскольку арест накладывается для обеспечения исполнения приговора, а в данном случае приговор в отношении мертвого человека вынести нельзя", - пояснил защитник.

Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил стрелявшего в экс-депутата, позже тот скончался в больнице. Убийцей оказался Павел Паршов, год отслуживший в Нацгвардии Украины.

В России против Вороненкова, уехавшего в декабре 2016 года на Украину, возбуждено дело о мошенничестве. Его обвиняют в участии в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. Позднее здание было продано за 20 миллионов рублей при рыночной стоимости 127 миллионов.

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