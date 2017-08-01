Испанский суд постановил выдать США российского программиста

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Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать США российского программиста Станислава Лисова. Его подозревают в причастности к созданию "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого были похищены 855 тысяч долларов.

Испанский суд принял решение экстрадировать в США российского программиста Станислава Лисова, сообщили в Национальной судебной палате. Как передает РИА Новости, суд обосновал свое решение тем, что большинство жертв Лисова находятся в США.

Суд не признал аргументы адвокатов Лисова: неконкретность фактов, в которых его подозревают, отсутствие юрисдикции американских властей, а также то, что международный ордер на арест якобы был издан после его задержания в Барселоне.

Супруга Лисова, комментируя решение испанского суда, рассказала, что рассчитывает на апелляцию, однако почти не имеет средств на дальнейшую оплату работы адвоката.

В США российского программиста подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого мошенники похитили 855 тысяч долларов. Лисову в США грозят до 35 лет заключения.

Ранее россиянин написал письмо президенту Владимиру Путину.

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