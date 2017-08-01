Украина продала два арестованных российских танкера за $390 тысяч

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Украина продала два российских танкера "Ниагара" и "Борислав" через систему электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ". Оба судна были реализованы за 390 тысяч долларов. Ранее оба танкера принадлежали российской компании "Волго-Донское судовое агентство".

Два российских танкера "Ниагара" и "Борислав" проданы Украиной через систему электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ". Об этом сообщает агентство "Прайм".

"Оба судна были реализованы за 10,1 миллиона гривен (390 тысяч долларов), при этом торги продолжались весь день с 09:00 до 21:00 31 июля", - говорится в сообщении.

За танкер-нефтевоз "Борислав" боролись девять участников. По итогам торгов цена судна выросла до 197 тысяч долларов. При этом за танкер-химовоз "Ниагара" вели борьбу пять претендентов, и корабль был продан за 193 тысячи долларов.

Ранее оба танкера принадлежали российской компании "Волго-Донское судовое агентство", которая задолжала 40,1 тысячи долларов турецкой фирме CYE PETROL TIC LTD STI. Затем Хозяйственный суд Херсонской области принял решение арестовать оба судна должника.

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