СКР оценит действия организаторов конвоя подсудимых из "банды ГТА"

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Следственный комитет оценит действия сотрудников правоохранительных органов, отвечавших за организацию конвоирования подсудимых по делу "банды ГТА". Кроме того, следователями уже изъяты записи с камер видеонаблюдения и продолжаются допросы очевидцев происшествия.

Следователи оценят действия сотрудников правоохранительных органов, которые отвечали за организацию конвоирования подсудимых по делу "банды ГТА". Об этом TVC.ru сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела следствие установит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов и иных структур, которые организовывали конвоирование подсудимых, осуществляли охрану здания суда и отвечали за обеспечение безопасности в целом", - сказала Петренко.

По ее словам, следователи также проверят насколько точно и правильно соблюдались инструкции по конвоированию арестованных. Петренко добавила, что в настоящее время уже изъяты записи с камер видеонаблюдения и продолжаются допросы очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что около 14:00 пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте здания Мособлсуда. В результате перестрелки трое арестованных были ликвидированы и двое ранены. Также во время стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое полицейских были травмированы. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

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