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Президент Владимир Путин в четверг проведет ряд мероприятий в Амурской области, в пятницу будет работать в Бурятии. Графиком главы государства поделился его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Путин также планирует порыбачить в Южной Сибири в среду по дороге на Дальний Восток.

Владимир Путин планирует порыбачить в Южной Сибири. Планами президента поделился его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По его словам, Путин завершил рабочие встречи во второй половине дня вторника и вылетел на Дальний Восток. По дороге он планирует сделать краткую остановку и порыбачить в Южной Сибири. 3 августа у главы государства запланирован ряд мероприятий в Амурской области. Далее 4 августа президент будет работать в Бурятии.

Песков также добавил, что вопрос о возможности и сроках официального визита Путина в Абхазию в настоящее время прорабатывается по дипломатическим каналам. Как писали ранее СМИ, президент может прибыть туда 8 августа.

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