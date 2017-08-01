На Украину отправили найденные останки защитников Ленинграда

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Память о Великой Отечественной войне и подвиге предков по-прежнему объединяет народы России и Украины. Об этом напомнили в Санкт-Петербурге. Там прошла церемония прощания с солдатами, павшими в годы войны при обороне Ленинграда. Их останки были найдены в этом году в ходе поисковых работ. Трое из тех, чьи имена удалось восстановить, оказались уроженцами Украины. Во вторник прах воинов был отправлен в последний путь домой.

Три Ивана, три бойца Красной Армии, призванные на фронт из разных деревень Украинской ССР. Они погибли в боях за общую родину – Советский Союз. До сих пор ничего не было известно о том, где их могилы и есть ли они вообще, передает "ТВ Центр".

Редкий случай: поисковикам удалось не только установить личности, но и связаться с родными героев. Иван Заяц погиб в 1942 году возрасте 46 лет. Уроженец города Лебедин Сумской области. 25-летнего командира пулеметного взвода Ивана Чмиля, погибшего в 43-м, идентифицировали по столовой ложке с инициалами. Оказалось, в родной Тарасовке в 10 километрах от Киева есть улица, названная его именем, а также памятник.

Личности погибших с каждым годом устанавливать все сложнее, говорят поисковики. На многих территориях успели поработать "черные копатели". Большое везение, если вандалы после себя оставляют хоть какие-то детали.

Пилот 26-го авиационного истребительного полка Иван Сиврюк не вернулся на базу после воздушного боя с группой вражеских истребителей над поселком Синявино в сентябре 1941-го. Здесь, на левом берегу Невы, велись самые кровопролитные бои за освобождение Ленинграда. Вот уже десять лет подряд, с апреля по октябрь, поисковые отряды прочесывают здешние леса. На Невском пятачке осталось до полумиллиона погибших.

Только за этот сезон и только солдаты 90-го отдельного поискового батальона нашли останки 140 человек. Поисковый сезон еще не завершен. В прошлом году на территории России нашли 14 тысяч павших советских бойцов.

5 августа в городе Кременное Луганской области пройдет торжественная передача останков Ивана Сиврюка его сыну. 9 августа, в Киеве близким и родным передадут для захоронения останки Ивана Чмиля и Ивана Зайца. А в Россию для захоронения поисковики привезут останки шести красноармейцев, найденных на территории Украины.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.