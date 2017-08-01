США освободили дачу в Серебряном бору и склад на Дорожной улице

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Посольство США вывезло все свои вещи с дачи в Серебряном бору и со склада на Дорожной улице. Об этом сообщила пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон. Накануне она пожаловалась на недоступность дачи в Бору. Во вторник американским дипломатам удалось вывезти всю мебель, в том числе оборудование для детской площадки.

Посольство США в Москве во вторник полностью освободило дачу в Серебряном бору и склад на Дорожной улице. Согласно решению МИД России, американской стороне закрыт доступ к этим объектам с 1 августа.

"Мы вывезли оставшуюся мебель, кухонную утварь и приспособления для барбекю, а также оборудование для детской площадки", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон. Она подчеркнула, что все вещи также были вывезены со склада на Дорожной улице.

Накануне дипломаты США пожаловались на недоступность дачи в Серебряном Бору. Как заявили в посольстве США в Москве, американцы якобы не смогли получить доступ к даче 30 и 31 июля, хотя, согласно ответным российским санкциям, доступ к даче приостанавливается с 1 августа.

Как пояснил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у американцев в действительности возникли проблемы с действующим на территории Бора запретом на въезд крупногабаритного транспорта.

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