Польша обвинила СССР в сговоре с нацистской Германией
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Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Советский Союз в сговоре с нацистской Германией. Об этом он заявил в ходе выступления в честь 73-й годовщины Варшавского восстания.
Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил СССР в сговоре с нацистской Германией. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания.
"История последних 80 лет выглядела бы по-другому, если бы это небывалое поколение независимой Польши не было так ужасно истреблено, как это произошло из-за преступной немецкой и советской махины. Варшава тоже выглядела бы по-другому", - приводит слова Мачеревича РИА Новости.
По его словам, главной целью Варшавского восстания 1944 года было стремление к восстановлению независимости страны. Министр обороны отметил, что эта идея объединяла людей против Германии и СССР, которые "сговорились против существования польского народа".
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