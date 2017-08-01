Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтикой

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Два испанских истребителя F-18, которые занимаются воздушным патрулированием, перехватили в небе над Балтийским морем два российских самолета МиГ-31 и транспортник Ан-26. Встреча прошла в международном воздушном пространстве без инцидентов.

Испанские истребители сопроводили два российских самолета МиГ-31 и один Ан-26 недалеко от границ Эстонии. В результате они случайно оказались в воздушном пространстве Финляндии (не входит в НАТО), передает РИА Новости со ссылкой на представителя НАТО Дилана Уайта.

При этом как сообщили ранее в Минобороны Финляндии, два истребителя ВВС Испании F-18 Hornet, которые выполняют миссию НАТО по охране неба над странами Балтии и базируются в Эстонии, во вторник без разрешения вошли в воздушное пространство Финляндии.

Испанские самолеты поднялись с эстонской авиабазы, чтобы перехватить неидентифицированные военные воздушные суда, пояснил Уайт. По его словам, после этого финские истребители также поднялись в воздух. При передаче операции по перехвату финским истребителям испанские истребители случайно вошли в финское воздушное пространство.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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