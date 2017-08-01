При взрыве в мечети в Афганистане погибли 20 человек

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По меньшей мере 20 человек погибли и 30 пострадали при взрыве в мечети в афганском городе Герат. По данным местных СМИ, один из боевиков подорвал себя у входа в здание, после чего его сообщник начал стрелять по прохожим.

Как минимум 20 человек погибли и 30 пострадали в результате взрыва в мечети в афганском городе Герат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данных местных СМИ, хлопок произошел в шиитской мечети на западе города. В атаке участвовали двое боевиков. Один из них подорвал себя у входа в мечеть, после чего второй начал стрелять по прохожим, которые находились в здании.

В настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за это происшествие.

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