В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Японии. Его эпицентр находился в префектуре Ибараки, которая находится недалеко от Токио. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки, которая находится недалеко от Токио. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Кроме того, мощные подземные толчки ощущались и на японском острове Хонсю.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. В регионе также объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после землетрясения она была снята.

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