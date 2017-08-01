Москва ответила США на угрозы увеличения сроков выдачи виз

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Утверждения американской стороны о том, что сокращение штата дипучреждений в России приведёт к проблемам с оформлением виз, не выдерживают никакой критики. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что Москва не указывала Вашингтону, каких работников отправить домой, а каких оставить, и призвала США раскрыть данные о числе своих сотрудников в дипмиссии.

Без суеты, словно никуда не спеша, рабочие вывозили вещи с объекта на Дорожной улице, где до этого утра находился склад американской дипмиссии. Также неторопливо собирали вещи и на даче посольства США в Серебряном бору. Очевидно, так тянули время. Успеть надо было до полудня, но то ли никто не верил в серьёзность намерений, то ли надеялись, что решение ещё поменяют. На этот шаг Москвы в Вашингтоне отреагировали болезненно, отмечает "ТВ Центр".

В российском МИД понимают, что удар чувствительный. Но ведь он ответный. Полгода Москва дала Штатам, чтобы взвесить их решение об аресте российской дипсобственности в США и высылке дипломатов. Уволили тогда 35 человек. После того, как стало ясно, что Вашингтон на компромисс идти не готов, в Москве было принято решение освободить от должностей в посольстве США 755 человек. Это вовсе не так много, как может показаться, просто американская дипмиссия на территории России в три раза больше, чем российская в Штатах. И теперь на простых уже россиян посыпались угрозы: американские визы вы теперь будете ожидать месяцами. Вот что ответила на такие "страшилки" Мария Захарова.

"Увязка сокращения числа сотрудников (посольства США) с оформлением виз не выдерживает никакой критики, так как американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить. Соответственно, если в Вашингтоне будет решено уменьшить количество людей, задействованных именно на визовых вопросах, это будет решение Вашингтона, суверенное, обдуманное и отнюдь не вынужденное", - написала официальный представитель МИД России на своей странице в Facebook.

Штаты возмущены и сроком, в который сотрудников американской дипмиссии попросили освободить московские дачи и склады до полудня. А дипломатам дали целый месяц, в отличие от сотрудников нашей дипмиссии, от которых потребовали покинуть США за 72 часа, причём, прямо перед Новым годом, когда даже невозможно было купить билеты домой. И теперь американский истеблишмент с новой силой обрушился на Трампа, мол, когда вы уже подпишете законопроект о санкциях?

Некоторые, как вице-президент Майк Пенс, который сейчас находится с визитом в Грузии, решили уже ответить сами за президента, раз он так тянет...

"Очень скоро президент Трамп подпишет документ, который узаконит расширение санкций в отношении России. Президент Трамп и наш Конгресс едины во мнении. Для улучшения отношений и отмены санкций потребуется, чтобы Россия выполнила взятые на себя обязательства", - заявил он.

Белый дом всё больше напоминает театр, у которого очень эксцентричный главный режиссёр, да ещё и актёры со своим видением. За это поплатился Энтони Скарамуччи, который тоже делал громкие заявления о санкциях вместо президента. Правда, всего лишь 10 дней. Официального представителя Белого дома уволили.

В Германии сейчас "американская тема" занимает, как минимум, треть всех выпусков новостей. Немцы ждут, как поступят Штаты с санкциями.

"Нас радует, что американский президент пока ещё не принял окончательного решения, как он поступит. У него всё ещё есть возможность, обсудить санкции вместе с нами, чтобы учесть и европейские интересы", - заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Ссориться с партнёрами из Вашингтона в Европе никто не собирается, но и спускать историю "на тормозах" тоже. Как и в Иране, которого санкции коснутся самым непосредственным образом. В парламенте страны заявили, что США своими действиями нарушили условия сотрудничества по ядерной программе. Официальный Тегеран уже обратился с жалобой в Совет безопасности ООН.

Евгения Карих, Илья Титов, "ТВ Центр".