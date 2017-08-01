Названа причина блэкаута на Дальнем Востоке

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Причиной сбоя электроснабжения на Дальнем Востоке стало короткое замыкание на линии электропередачи. Об этом сообщили в Минэнерго. На данный момент вышедшие из строя ЛЭП возобновили работу.

Нарушения в работе Объединенной энергосистемы Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи. Причину аварии с электричеством на Дальнем Востоке сообщила пресс-служба Минэнерго.

1 августа в ДВФО произошла авария в электросетях, ставшая причиной масштабных отключений электроэнергии в Приморском крае, Хабаровском крае, ЕАО, Амурской области и Забайкалье.

В частности, из-за аварии было приостановлено движение на участке железнодорожной Транссибирской магистрали (к настоящему моменту оно восстановлено - прим. ред.). Нарушения в работе ЛЭП также затронули поставки электроэнергии из России в Китай.

Энергоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме в 17:30 по московскому времени.

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