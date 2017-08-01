Минобороны рассказало о перехвате российских самолетов над Балтикой

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Минобороны заявило, что истребитель F-18 Североатлантического альянса в течение одной минуты сопровождал группу российских самолетов, выполнявших плановый учебно-тренировочный полет над Балтикой. В ведомстве отметили, что наши воздушные судна не нарушали границ других государств.

В Минобороны России заявили, что истребитель F-18 НАТО в течение одной минуты сопровождал два российских истребителя МиГ-31 и военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявших плановый учебно-тренировочный полет над Балтийским морем. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе совершения полета истребитель F-18 НАТО в течение около одной минуты приблизился и сопровождал группу российских самолетов на безопасном расстоянии, после чего изменил курс и удалился в направлении воздушного пространства прибалтийского государства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что полет группы российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушений границ других государств.

Ранее сообщалось, что два испанских истребителя F-18, которые занимаются воздушным патрулированием, перехватили в небе над Балтийским морем два российских самолета МиГ-31 и транспортник Ан-26. Встреча прошла в международном воздушном пространстве без инцидентов.

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