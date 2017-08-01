Тиллерсон предсказал дальнейшее ухудшение отношений с Россией
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Отношения США и России напряженные, констатировал шеф американской дипломатии Рекс Тиллерсон. По его словам, в дальнейшем они могут ухудшиться. Госсекретарь также напомнил свои слова, прозвучавшие в ходе его недавнего визита в Москву о том, что американо-российские отношения находятся "на историческом минимуме".
Американский народ хочет, чтобы между США и Россией как двумя крупнейшими ядерными державами были хорошие отношения. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По его словам, отношения США с Россией напряженные, при этом в дальнейшем, как прогнозирует шеф американской дипломатии, они могут ухудшиться. Он напомнил, что в ходе недавнего визита в Москву он сказал, что отношения находятся "на историческом минимуме".
"Вопрос последней недели - могут ли отношения ухудшиться, или же мы можем добиться какого-то уровня стабильности в этих отношениях и продолжать искать пути действий по вопросам общей заинтересованности и иметь дело с нашими разногласиями без того, чтобы они становились открытыми конфликтами", - цитирует Тиллерсона агентство РИА Новости.
Несмотря на это, госсекретарь США подчеркнул, что и Россия, и США считают террористическую группировку "Исламское государство" (деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда – прим. ред.) угрозой и намерены поддерживать стабильность в Сирии.
Таким образом, сказал Тиллерсон, борьба с терроризмом является сферой, в которой сотрудничество двух стран возможно, несмотря на "стресс" в двусторонних отношениях.
Госсекретарь США также сообщил, что планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в эти выходные дни в Маниле.
30 июля Владимир Путин заявил, что число сотрудников американского посольства в России значительно сократят. Президент решил пойти на такой шаг, поскольку США еще при Бараке Обаме запретили России пользоваться двумя посольскими дачами. У американских дипломатов в России отобрали дачу в Серебряном бору и склад на Дорожной улице в Москве.
В это время в США готовят новый пакет антироссийских санкций. В конце июля его одобрил Конгресс. Президент США Дональд Трамп еще не подписал этот законопроект.
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