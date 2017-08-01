Трамп намерен подписать закон о санкциях против России

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В ближайшее время Дональд Трамп намерен подписать закон о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом рассказала представитель Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, в настоящее время идет юридический процесс рассмотрения закона.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп пока не подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, однако намерен это сделать. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Пока нет, но, как мы заявили ранее на этой неделе, он это сделает", - сказала Сандерс во время выступления на брифинге.

По ее словам, сейчас идет юридический процесс рассмотрения закона. Сандерс отметила, что американские власти сообщат, когда документ будет подписан.

Ранее Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против России, а также Ирана и КНДР. Документ, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Законопроект был отправлен на подпись Дональду Трампу.

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