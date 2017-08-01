Поклонская не пришла на молитвенное стояние против "Матильды" в Москве

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Возле храма Воскресения Христова в Кадашах прошло молитвенное стояние против фильма "Матильда", рассказывающего об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Инициатор акции депутат Наталья Поклонская на нее не пришла, так как отправилась "на встречу, которую нельзя было отменить".

Молебенное стояние за веру, Отечество, народ и царя прошло в ряде городов России. В Москве верующие собрались у Храма Воскресения Христова в Кадашах, сообщает "ТВ Центр".

Поводом к молебну стало недовольство ряда верующих съёмками художественного фильма "Матильда", повествующего о некоторых страницах личной жизни цесаревича Николая Александровича - будущего императора Николая II. С точки зрения участников молебенного стояния, образ государя не соответствует образу канонизированного РПЦ императора.

При этом один из инициаторов стояния - депутат Госдумы Наталья Поклонская на акцию не пришла. Как рассказал РИА Новости один из организаторов, она не смогла посетить стояние, "так как вынуждена была пойти на встречу, которую нельзя было отменить".

О какой встрече идет речь, собеседник агентства не уточнил. Сейчас Поклонская, судя по ее странице в Facebook, находится в Крыму. Вечером во вторник она разместила сообщение о том, что приняла участие в молебне против "Матильды" в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии.